Pela primeira vez a PRF do Distrito Federal tem uma mulher na chefia

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou a nomeação de Adriana Pivato como a nova superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Distrito Federal (DF), conforme divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).

Com uma trajetória de 18 anos na PRF, Adriana Mancilha Pivato é graduada em Educação Física pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e possui especializações em Atividades Motoras, Treinamento Desportivo e Educação Transformadora pela PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Durante sua carreira na PRF, ela desempenhou funções em diferentes áreas do órgão, incluindo o Núcleo de Educação Corporativa (NEC/CE), a Universidade Corporativa da PRF (UniPRF) e o Núcleo de Operações Especiais (NOE/MS).

Adriana também acumula experiência no serviço público federal, tendo trabalhado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Além disso, participou de diversas missões internacionais, como a COP21 em Paris, a 68ª Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York, a Missão de Paz no Haiti e a Cúpula do Brics.

Pivato expressou seu sentimento de honra e desafio diante da nova função, destacando sua dedicação ao serviço público e sua determinação em contribuir para o fortalecimento da PRF e o bem-estar dos policiais.