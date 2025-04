Pediatra do Hospital Regional de Santa Maria faz a diferença ao atender seus pacientes vestido de super-herói

O amor pela profissão e a dedicação por cada paciente são notados no atendimento humanizado e acolhedor realizado a cada criança e família que adentra seu consultório. Para tornar a ida ao hospital um pouco menos assustadora e bem mais divertida na vida dos pequeninos, o pediatra Thiago Moisés dos Santos chega para assumir o plantão no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) fantasiado de super-herói. O médico atua no local há cinco anos.

Alguns dias é o Super-Homem que vai atender, em outros, é o Homem-Aranha que surge com suas teias surpreendendo a criançada. Além dos dois emblemáticos personagens, há espaço para o Batman, Flash, Lanterna Verde, Thor, Capitão América e em ocasiões como o Natal, até o Papai Noel aparece.

“A criança entende o ambiente hospitalar como se fosse algo hostil, pois ela assimila com injeção, com vacina. Então, eu tento humanizar o máximo possível. Minha missão é entregar um pouco mais no atendimento e fazer com que a criança não sinta aquele medo, aquele pavor, o que de praxe é acostumada a sentir quando entra nesse tipo de ambiente”, explica o médico.

O pediatra destaca que quer que a criança se sinta abraçada e acolhida, e que a família receba o que foi buscar, que é um atendimento digno, de qualidade e resolutivo. Além disso, que ele ainda consiga transformar essa consulta em um momento mais tranquilo e confortável para a criança. Além de a família sentir-se abraçada.

Pediatria para a vida

Thiago Moisés dos Santos se formou em 2011 e desde então, quando não está fantasiado, ao menos o jaleco de super-herói o acompanha, além de algo lúdico para distrair os pequenos pacientes. Ao ser questionado sobre como se sente trabalhando dessa maneira, ele destaca sua grande sensação de felicidade.

“Me sinto feliz, me sinto realizado. Eu adoro, eu amo o que eu faço. É uma alegria e felicidade, um sentimento tão gostoso de sentir. Sempre sonhei ser pediatra e graças a Deus consegui. Sou feliz e realizado por isso. Eu até tenho outra especialidade, mas a Pediatria é a minha grande paixão”, afirma. O médico destaca que ser pediatra foi uma escolha feita com esmero e dedicação. Segundo ele, é muito mais do que uma profissão, é uma vocação, uma opção e uma eterna escola.