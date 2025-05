Pedestre é atropelada e arremessada de viaduto na EPBN

Nesta quinta-feira (01), uma pedestre que transitava na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) foi atropelada e ficou em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 18h14, com três viaturas empregadas, incluindo unidades de atendimento pré-hospitalar e de resgate.

Ainda conforme o CBMDF, as equipes de socorro constataram que uma pessoa havia sido atropelada e devido ao impacto, foi arremessada do viaduto com uma altura estimada de 10 metros.

O condutor do veículo, um Fiat Siena El Flex de cor vermelha, não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento.

A vítima, de 29 anos, apresentava fraturas no pé e na face, sendo posteriormente transportada inconsciente e em estado grave para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O trânsito na região foi parcialmente interditado para o atendimento da emergência, ficando aos cuidados da PMDF

O CBMDF reforçou, em nota, a importância da atenção redobrada de motoristas e pedestres nas vias, especialmente em áreas de grande circulação e em viadutos.