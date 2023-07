PCDF recupera celulares roubados neste 1º semestre no Lago Sul

Os celulares foram recuperados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, durante a ação batizada de Operação Recovery III

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recuperou, nesta quarta-feira (19) quatro aparelhos celulares furtados e roubados ao longo do primeiro semestre deste ano no Lago Sul.

Os celulares foram recuperados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, durante a ação batizada de Operação Recovery III. Seus possuidores foram indiciados por receptação culposa, assinaram termo circunstanciado e irão responder em liberdade pelo crime. Ele podem pegar penas são um mês a um ano de detenção.

Após os procedimentos legais, as vítimas foram contactadas e tiveram seus aparelhos restituídos. A PCDF reforçou a importância do registro da ocorrência policial, pois dessa forma é possível reprimir os receptadores, e diminuir os furtos e roubos de telefones celulares.