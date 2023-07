Homem é preso após esfaquear vítima no Cruzeiro Novo

A vítima é ex-detento e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base com uma perfuração no pulmão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa terça-feira (18), um homem acusado de esfaquear uma vítima no Cruzeiro Novo.

Segundo a corporação, durante patrulhamento na região, a equipe encontrou a vítima esfaqueada. Com a ajuda dos populares, o criminoso foi encontrado a cerca de 500 metros do local. Com ele foi encontrada a faca suja de sangue.

De acordo com a PMDF, a vítima é ex-detento e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base (IHBB) com uma perfuração no pulmão. A vítima está com o quadro de saúde estável.