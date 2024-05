PCDF realiza operações de segurança, salvamento e logística no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) enviou 11 policiais lotados no Departamento de Atividades Especiais (Depate) para apoiar o Rio Grande do Sul em uma missão humanitária e de manutenção da ordem pública. A operação, iniciada em 21 de maio de 2024, tem duração prevista de dez dias e envolve uma força-tarefa especializada destinada a prestar suporte técnico, tático e operacional na capital, Porto Alegre, e regiões afetadas por recentes enchentes.

Os policiais da PCDF trabalham de forma integrada com outros grupos táticos das polícias civis de todo o Brasil. A presença dos policiais do DF tem sido essencial, não só para a manutenção da ordem, mas também para aliviar a carga das forças locais, permitindo que os agentes gaúchos possam dedicar algum tempo a suas próprias famílias, também afetadas pelas enchentes. Essa atuação conjunta tem se mostrado crucial para a efetividade das operações de segurança e de assistência humanitária, reforçando a integração das forças de segurança pública do Brasil.

Veja algumas das atividades desempenhadas pelos policiais da PCDF no Estado do Rio Grande do Sul:

Operações de segurança nas áreas atingidas pela enchente:

– Zona Leste e Norte de Porto Alegre, fornecendo segurança e apoio às vítimas das enchentes.

– Comunidade Matias Velho, focando na desarticulação de facção criminosa local.

Operação coordenada pela PRF:

– A equipe da Divisão de Operações Especiais da PCDF participou de uma operação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras forças táticas, realizando patrulhamentos e transportando presos.

Apoio humanitário e logístico:

– Apoio às instituições gaúchas na distribuição de mantimentos e em ações de resgate nas áreas alagadas, como na Cidade de Rio Grande e Lagoa dos Patos.

– Patrulhamento fluvial e segurança pública na região de Eldorado do Sul e nas ilhas de Guaíba/Jacuí.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

*Com informações da Agência Brasília