A categoria docente da Universidade de Brasília (UnB) aprovou em Assembleia Geral na tarde desta quinta-feira (21), indicativo de greve. Convocada pela Associação dos Docentes da UnB – Seção Sindical do ANDES-SN (ADUnB-S.Sind.), a Assembleia foi realizada na sede do sindicato e teve como pauta central a discussão da Campanha Salarial 2024, com deliberação sobre a construção da greve do ANDES-SN e do setor de educação no primeiro semestre de 2024.

A presidenta da ADUnB-S.Sind, Eliene Novaes, apresentou um panorama da Campanha Salarial e os resultados das discussões e propostas das reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), que iniciaram em 2023. Em reunião da MNNP, realizada no dia 28 de fevereiro, o Governo Federal reafirmou a proposta de reajuste zero para 2024 e reajuste de 4,05% em 2025 e 2026, o que também não atende a recomposição de perdas acumuladas dos últimos anos e é considerada inaceitável pela categoria. A bancada sindical apresentou uma proposta de reajuste salarial de 7,06% para 2024 e para os próximos dois anos, além de um amplo ‘revogaço’ de medidas que atacam os direitos de servidoras e servidores públicos e que foram implementadas nos governos Temer e Bolsonaro.

Diante do cenário, professoras e professores que participaram da Assembleia Geral debateram as condições salariais e de trabalho da categoria e aprovaram o indicativo de greve, com realização de uma nova Assembleia Geral para o dia 8 de abril, onde será decidida a deflagração da greve.

Além deste encaminhamento também foi aprovado a formação da Comissão de Mobilização formada pela Diretoria, Conselho de Representantes e docentes, que se disponibilizaram na Assembleia. O grupo será responsável por intensificar a mobilização para a Assembleia do dia 8 de abril.

“Temos uma agenda intensa que se projeta para os próximos dias e vamos continuar nossa luta pela Campanha Salarial, pela recomposição dos nossos salários e pela reestruturação da nossa carreira”, ressaltou a presidenta da ADUnB-S.Sind, Eliene Novaes.

A realização da Assembleia atende a uma deliberação do 42º Congresso do ANDES-SN, realizado nos dias 26 de fevereiro a 1º de março, em Fortaleza, para a “construção de uma greve do ANDES-SN e do setor da educação, no primeiro semestre de 2024, tendo como horizonte a construção de uma greve unificada no funcionalismo público federal em 2024”.

Informes



Antes das deliberações sobre a Campanha Salarial 2024, a categoria foi informada sobre a realização de rodas de conversa que tratam sobre a Progressão e Promoção Funcional Múltipla, que acontecem nos dias 26 de março, na Faculdade UnB Planaltina, no dia 27 de março nas faculdades UnB Ceilândia e Gama e, nos dias 2, 3 e 4 de abril no Campus Darcy Ribeiro. Houve também o informe sobre a Consulta aberta à comunidade acadêmica para Reitor ou Reitora da UnB, que deve iniciar em meados de maio deste ano.

A Assembleia também contou com a presença do coordenador geral do Sintfub, Edmilson Lima, e de Luísa Valadares, coordenadora do DCE/UnB Honestino Guimarães. Ambos apontaram a importância do apoio da ADUnB-S.Sind para agendas de mobilização que acontecem na próxima semana, visando ampliar os esforços do comando de greve de servidores técnico-administrativos da UnB e reforçar as mobilizações contra a aprovação do novo ensino médio.

Setor das IFES



Nesta sexta-feira, 22, a ADUnB-S.Sind. participa da reunião do Setor das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do ANDES-SN para apresentar os resultados da Assembleia Geral e discutir os encaminhamentos a partir dos resultados das assembleias nas seções sindicais.

Informações são da ADUnB