PCDF procura homem que cometeu homicídio em Vicente Pires

Após a vítima ser atingida, o criminoso acerta mais coronhadas na cabeça, retira uma faca do bolso e desfere vários golpes na mulher, que permanece caída ao chão

Com imagens de um circuito de segurança, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou, nesta sexta-feira (25) as buscas por um homem que assassinou a vítima em frente ao comércio de Vicente Pires, na madrugada de quinta (24).

Por meio de investigação da 38ª DP, as imagens registraram o momento em que um homem armado chega em um veículo preto e efetua vários disparos em direção à vítima que está sentada no meio-fio. Logo em seguida, a vítima levanta e tenta se proteger da agressão, porém, cai ao chão.

Após a vítima ser atingida, o criminoso acerta mais coronhadas na cabeça, retira uma faca do bolso e desfere vários golpes na mulher, que permanece caída ao chão. Então,o criminoso entra no veículo e foge do local. Três populares, dois homens e uma mulher, que estavam nas imediações, assistem toda a ação criminosa.

A autoridade policial da 38ª DP tentam identificar o autor do crime. A PCDF disponibiliza canais on-line de denúncia no site e o Disque-Denúncia (197).