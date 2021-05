PCDF procura homem que bateu carro e fugiu com ajuda dos pais, em Vicente Pires

Segundo investigações, o jovem já se envolveu em dez acidentes de trânsito. No último, ele estaria embriagado

A Polícia Civil procura um jovem de 21 anos acusado de bater o carro contra a fachada de uma serralheria localizada na Rua 10 de Vicente Pires, na noite de quinta-feira (13). O autor, identificado como Rafael de Oliveira Rocha Faria, estava acompanhado de dois amigos, de 19 e 20 anos, no momento do acidente.

Segundo a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), os jovens bebiam em um bar do Sudoeste antes da colisão. Após a batida, Rafael fugiu do local com ajuda dos pais. Eles disseram à polícia que iriam apresentar o filho no dia seguinte, o que não ocorreu.

Ainda de acordo com a 38ª DP, testemunhas confirmaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele teria fugido do local para evitar uma prisão em flagrante. As investigações apontam que é o décimo acidente que Rafael se envolve.

Diante dos fatos, o motorista foi indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e evasão do local do acidente. Somadas, as penas podem alcançar os seis anos de prisão.

Denuncie

A PCDF pede que, caso alguém tenha informações, denuncie. Os canais disponíveis são:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O e-mail: [email protected] ;

; WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Rafael de Oliveira Rocha Faria, 21 anos. Foto: Divulgação/PCDF