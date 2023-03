PCDF prende um dos maiores estelionatários do DF

Segundo as investigações, o criminoso utilizava uma imobiliária de fachada, para aplicar golpes, há mais de vinte anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta segunda-feira (06) um homem considerado pela polícia, um dos maiores estelionatários do Distrito Federal.

Segundo as investigações, o criminoso utilizava uma imobiliária de fachada, para aplicar golpes. O homem aplicava golpes há mais de vinte anos, e de acordo com a PCDF, fez aproximadamente 40 vítimas.

Ainda de acordo com as investigações, o estelionatário vendia imóveis que não possuía, vendia o mesmo imóvel a diversos compradores, falsificava documentos e simulava negócios fraudulentos. Em sua posse, foram encontrados documentos que indicam as condutas criminosas.

As vítimas do golpe noticiam o não recebimento dos valores correspondentes a venda dos imóveis e em outros casos, o não recebimento dos imóveis adquiridos.

“Com 15 inquéritos instaurados contra si, o infrator, investigado pela 16ªDP, encontrava-se foragido da justiça e se escondia na cidade Ocidental/GO”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.

Com o criminoso, também foi encontrado um veículo que não lhe pertence, podendo indicar mais um negócio ilícito.

A 35ªDP foi responsável por localizar e prender o estelionatário. Ele se encontra à disposição da Justiça.