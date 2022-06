PCDF prende três traficantes conhecidos em Samambaia

Foram apreendidos uma expressiva quantidade em dinheiro, 45 tabletes de maconha embalados em plásticos, quatro pedras grandes de crack

Na manhã desta quinta-feira (23) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª Delegacia Polícia, deflagrou a operação “Dealer” que resultou na prisão de três traficantes conhecidos na região de Samambaia.

De acordo com o delegado à frente das investigações, Rodrigo Carbone, o prejuízo para o tráfico na região foi grande. No âmbito da operação foram apreendidos, na residência de um dos traficantes, uma expressiva quantia em dinheiro, além de 45 tabletes de maconha e quatro pedras grandes de crack. “Um veículo utilizado para distribuição da droga também foi apreendido, bem como uma arma de fogo e munições”, afirma Carbone.

A operação contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) da PCDF, com o emprego de dois cães que auxiliaram nas buscas pela droga e com o apoio da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE).

