Integrantes do PCC são alvos de operação no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor), desencadeou a Operação Calumniare com o objetivo de desarticular integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) e as Polícias Civis de Goiás (PCGO) e Minas Gerais (PCMG).

As investigações começaram após a análise de provas apreendidas com membros da facção durante outra operação policial que investigava uma tentativa de homicídio em 2023 no Distrito Federal. A análise dos dispositivos apreendidos revelou que os envolvidos participavam de uma organização criminosa estruturada e subdividida em células, com o objetivo de obter ganhos econômicos através de crimes como tráfico de drogas e roubos.

Os relatórios apontaram que a organização criminosa, embora operasse como uma entidade única, era dividida em várias “células”, cada uma funcionando de forma autônoma com sua própria estrutura. Essas células tinham como objetivo controlar a população carcerária e expandir suas atividades criminosas fora das prisões.

Os crimes investigados incluem tráfico de drogas e armas, além da utilização dos lucros ilícitos para contratar advogados para os presos e fornecer suporte financeiro às suas famílias durante o encarceramento.

A operação mobilizou 80 policiais civis dos três estados, concentrando-se em áreas estratégicas como Gama, Santa Maria, Paranoá, Ceilândia, Itapoã, Sobradinho, Planaltina, Luziânia (GO), Planaltina de Goiás (GO) e Uberlândia (MG).