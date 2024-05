Operação prende dupla de foragidos da Justiça e apreende 86 kg de drogas

Nesta quinta-feira (23), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (Ficco) realizou três ações distintas que resultaram em duas prisões de foragidos da Justiça e na apreensão de 86 kg de drogas.

A primeira prisão aconteceu em Sobradinho, onde um homem condenado por crimes patrimoniais e tráfico de drogas foi detido e conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Em Taguatinga, a segunda prisão ocorreu com a captura de um integrante de uma organização criminosa armada especializada em furto mediante fraude. O homem, também foragido da Operação Poderoso Chefão deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal em 2020, foi levado à Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal.

A terceira ação, realizada em conjunto com a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria, resultou na apreensão de 86 kg de drogas.

As investigações revelaram que um dos presos fazia parte de uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas. O entorpecente foi adquirido em Uberaba (MG) e iria para o Riacho Fundo (DF).