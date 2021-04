PCDF prende suspeito de cometer crimes de estelionato

O investigado se passava por um representante legal de uma tradicional empresa de prestação de serviços do Distrito Federal

Um homem de 27 anos foi preso nessa quarta-feira (28) sob suspeita de cometer crimes de estelionato, em um posto de combustível, localizado próximo a uma concessionária na Estrada Parque Indústria e Abastecimento, em Brasília/DF. A Polícia Civil da Distrito Federal realizou a prisão por meio da 8ª Delegacia de Polícia (DP).

De acordo com a corporação, durante um mês os investigadores monitoraram o suspeito e descobriram um esquema de estelionato. O investigado se apresentava como o representante legal de uma tradicional empresa de prestação de serviços do Distrito Federal. Em seguida, ele utilizava a suposta posição que ocupava na empresa para requisitar materiais a fornecedores situados nos estados do Paraná e São Paulo. Por meio de mensagens, o suspeito encomendava relógios eletrônicos de aferição de ponto e bobinas de papel.

Após a emissão dos boletos, os produtos eram transportados e entregues em empresas de transportes sediadas no Setor de Transportes Rodoviários e Cargas, no Guará/DF, de onde o próprio investigado ou então terceiros, a mando dele, os retirava.

Com o material em mãos, o investigado realizava a revenda por preços bem abaixo dos praticados no mercado. Estima-se que os prejuízos causados aos fornecedores ultrapassem o montante de R$ 100.000,00.

Nessa quarta-feira (28), o autor contratou um freteiro para transportar duas bobinas de papel e dois relógios de ponto, avaliados em R$ 4.470,00. No acordo, o freteiro deveria encontrar o suspeito em um posto de combustível, localizado às margens da EPIA, para lhe repassar o produto do crime.

No momento da entrega da mercadoria, o investigado foi surpreendido por agentes de polícia da 8ª Delegacia de Polícia, os quais o detiveram em flagrante.

Dando continuidade nas diligências, as equipes policiais da 8ª DP foram até um dos imóveis utilizados pelo investigado e localizaram outras três bobinas, caixas vazias e notas fiscais de outras encomendas por ele realizadas em nome da empresa vitimada.

As investigações continuam no intuito de identificar os receptadores dos relógios de ponto e outros fornecedores lesados.

O suspeito, que não possuía antecedentes criminais, foi autuado em flagrante delito, estando recolhido na carceragem da PCDF, onde aguarda a realização da audiência de custódia.