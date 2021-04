PCDF prende sete pessoas por tráfico de drogas no Gama

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, o que resultou na apreensão de duas armas de fogo, drogas variadas, celulares, máquinas de cartão e objetos utilizados para a prática do tráfico

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região administrativa do Gama, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Herdeiros do Tráfico.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, o que resultou na apreensão de duas armas de fogo, drogas variadas, celulares, máquinas de cartão e objetos utilizados para a prática do tráfico.

Sete homens foram presos em flagrante, todos indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Um dos indiciados também foi enquadrado no crime de receptação porque estava com um celular que foi roubado.

A ação contou com a participação da 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e o apoio da Divisão de Operação Especial (DOE).

