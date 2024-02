PCDF prende quatro estelionatários suspeitos de aplicar R$ 700 mil em golpe

A ação, que ocorreu em Águas Claras, Guará/DF e Goiânia/GO

Nesta sexta-feira (23), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), deflagrou a Operação Fomento II, com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão preventiva. A ação, que ocorreu em Águas Claras, Guará/DF e Goiânia/GO, teve como alvo estelionatários responsáveis por um golpe de R$ 700 mil.

A investigação visou desarticular uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato que ocorreram ao longo do primeiro trimestre de 2023, nas regiões administrativas da Asa Sul e Lago Sul, do Distrito Federal.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília após mais de um ano de intensas investigações conduzidas pela 10ª DP, resultando na identificação de seis autores do crime.

O golpe em questão teve como vítima um empresário do agronegócio e consistiu na abordagem dos criminosos, que se passaram por diretores do BNDES. Eles solicitaram o pagamento de R$ 700 mil em dinheiro, sob o pretexto de liberar um empréstimo vantajoso no valor de R$ 20 milhões junto ao banco estatal. As negociações fraudulentas se estenderam por quase dois meses, com os encontros ocorrendo em estabelecimentos da Asa Sul, e a entrega do montante ilícito concretizada em um restaurante no Lago Sul.

Alguns dos envolvidos já foram alvo de investigações anteriores, como na Operação Falso Fomento I, que desmantelou um golpe de R$ 2 milhões. Eles também estão sob investigação da Polícia Civil de Goiás, em relação a golpes perpetrados naquele estado.

“Operação Fomento II representa um avanço na luta contra crimes de estelionato e reforça o compromisso das autoridades em coibir atividades criminosas que lesam a sociedade e a economia”, destaca o delegado-chefe adjunto da 10ª DP, Maurício Iacozzilli.

Até o momento, quatro suspeitos foram detidos, enquanto outros dois estão foragidos.