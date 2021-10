PCDF prende mulher por infanticídio na Asa Sul

A suspeita, após o nascimento de seu filho em sua casa, arrancou o cordão umbilical com suas próprias mãos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) prendeu ontem (11), segunda feira, uma mulher de 41 anos pelo crime de infanticídio em flagrante.



A suspeita, após o nascimento de seu filho em sua casa, arrancou o cordão umbilical com suas próprias mãos, matou o recém-nascido e o jogou no lixo. Posteriormente, começou a sofrer hemorragia e a passar muito mal. Sua filha mais velha, 21 anos, acionou o Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima ao HMIB. No hospital ela narrou aos médicos o ocorrido, os quais acionaram a 1ª DP Delegacia de Polícia.

Os policiais civis localizaram o corpo do bebê e acionaram o rabecão e perícia. A suspeita teve piora em seu quadro de saúde e foi transferida ao Hospital de Base, onde está sob escolta policial de agentes da 1ª DP.