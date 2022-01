PCDF prende mulher golpista que vendia modem de internet em rede social

Denominada de Operação Lending, a ação foi realizada tarde dessa terça-feira (4), após o informações de uma das vítimas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher, de 41 anos, pelos crimes de tentativa de estelionato e receptação. Denominada de Operação Lending, a ação foi realizada tarde dessa terça-feira (4), após o informações de uma das vítimas.

A mulher anunciava, em sua página do Facebook, a venda de modem de internet de empresas provedoras do serviço. A transação ocorreria em sua própria residência, em Vicente Pires. A detida contratava a prestação de serviços de internet e apenas pagava a instalação. Nos meses seguintes, após ter o serviço cortado, era anunciado a venda dos modems na internet, pela quantia de R$ 70,00,cada. O preço do aparelho no mercado é de aproximadamente R$ 450.









Na casa da estelionatária foram encontrados cinco aparelhos, todos de propriedade de empresas provedoras de serviço de internet, sendo uma delas sediada em Vicente Pires. A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato e receptação. Em seu interrogatório, a detida disse que não sabia que era crime vender os aparelhos.

Somadas, as penas podem superar os sete anos de prisão. A mulher foi recolhida à carceragem da DCCP/PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.