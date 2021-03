PCDF prende mulher com 10kg de maconha

Mulher comercializava os entorpecentes na Asa Sul e entregava as drogas por meio de motoristas de aplicativo

Mateus Souza

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma mulher de 35 anos, nesta quarta-feira (10), acusada de tráfico de drogas. A suspeita foi flagrada com 10kg de maconha. A operação que levou à prisão da mulher, em Águas Lindas-GO, teve o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo as investigações, a mulher e o companheiro comercializavam os entorpecentes na Asa Sul e chegavam a entregar o material ilícito por meio de motoristas de aplicativo. O homem que atuava com a suspeita não foi localizado.



Após identificar e localizar a suspeita, a equipe abordou a mulher enquanto ela saía de sua residência com uma mala. Ao verificar o conteúdo da bagagem, os investigadores encontraram cerca de 10kg de maconha, uma balança de precisão, um notebook, aparelhos celulares e moedas estrangeiras, além de um manual de conduta do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ligação da suspeita com a organização criminosa PCC será apurada. A mulher foi conduzida à Carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.