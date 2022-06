PCDF prende investigado por tentativa de homicídio no Sol Nascente

O jovem de 18 anos juntamente com dois menores de idade é suspeito de espancar um homem de 52 anos que estava desacordado em uma rua, no Sol Nascente

Por Tereza Neuberger

Na tarde desta segunda-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, prendeu um jovem de 18 anos suspeito de espancar um homem de 52 anos. Juntamente com dois menores de idade, o suspeito teria atacado a pauladas um senhor de idade desacordado em uma rua do Sol Nascente.

A investigação aponta que, na madrugada do último dia 06 de junho, um senhor de 52 anos foi espancado na chácara 79 do Sol Nascente. De acordo com informações da PCDF, a vítima conhecida na região costuma dormir em qualquer lugar após ingerir bebida alcoólica, pois sob o efeito do álcool não consegue chegar até a sua casa.

“Assim sendo, este senhor estava nas proximidades do citado local em elevado estágio de embriaguez”, afirma o delegado da 19ª Delegacia de Polícia, Thiago Peralva.

O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Poder Judiciário em face do suspeito de 18 anos que responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, na modalidade tentada, bem como por corrupção de menores. “Assim sendo, este senhor estava nas proximidades do citado local em elevado estágio de embriaguez.”

De acordo com a PCDF, o jovem de 18 anos e mais dois adolescentes, um de 17 e o outro de 15 anos, avistaram esse senhor com as calças arreadas e acreditavam que o mesmo seria um estuprador. “Por tal motivo, os indivíduos começaram a espancar o senhor com chutes e pisões na cabeça da vítima. Um dos autores também arremessou uma pedra contra a vítima.” completa o delegado.

Por conta das agressões, o senhor ficou muito lesionado, perdeu dois dentes e encontra-se em estado grave no Hospital de Base. A PCDF constatou que os três suspeitos estavam fazendo uso de drogas, mais precisamente a substância conhecida como “loló”, momentos antes de cometer o crime.

Imagens do circuito de segurança locais, as quais o Jornal de Brasília teve acesso, registraram o momento em que o trio circula pelas ruas com latinhas em que estaria a substância entorpecente.

O jovem de 18 anos foi preso na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO em virtude do cumprimento de mandado de prisão. A responsabilização criminal dos adolescentes ficará a cargo da Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA).