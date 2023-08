PCDF prende interno que saía da cadeia para roubar

O criminoso era interno do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) e saía todas as manhãs para “trabalhar”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 15ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante na última sexta-feira (28/07), um rapaz que assaltou um comércio, fato ocorrido em uma agência de crédito pessoal localizada na Ceilândia, onde foram roubados o celular da loja

e da proprietária.

Após a prisão do autor, foram localizados um simulacro de arma de fogo, uma bicicleta utilizada no assalto e peças de roupas utilizadas no crime em tela, bem como em outros cinco assaltos praticados pelo mesmo indivíduo: em uma farmácia, um mercado, uma loja de celulares, uma clínica odontológica e em uma cafeteria.

O criminoso era interno do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) e saía todas as manhãs para “trabalhar”, retornando ao final do dia para pernoitar.

A prisão dele foi convertida em Preventiva e agora responderá por seis roubos (art 157 “caput”), podendo pegar penas que superam os 18 anos de reclusão.