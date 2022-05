PCDF prende integrante de grupo criminoso após roubo com refém no Núcleo Bandeirante

Após o roubo, um integrante foi preso, seus comparsas fugiram e trocaram tiros com a polícia na BR 070, um dos criminosos não sobreviveu.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 1ª Delegacia de Polícia, prendeu nesta segunda-feira (10) um homem de 46 anos, integrante de um grupo criminoso acusado de roubar e fazer refém uma senhora de 78 anos no Núcleo Bandeirante. Após cometer o crime, os suspeitos fugiram em direção a Águas Lindas, trocaram tiros com a Polícia Militar do Goiás (PMGO) e um deles não resistiu.

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (10) quando quatro integrantes de um grupo criminoso conhecido pela prática de crimes violentos, em especial roubos, fizeram uma idosa refém e assaltaram a sua residência localizada no Núcleo Bandeirante. Os criminosos se identificaram como policiais para acessar a residência da vítima que foi rendida assim que abriu a porta. A idosa foi amarrada e coagida pelos criminosos que estavam armados.

Os criminosos roubaram um celular, um notebook e uma grande quantia em dinheiro. O grupo já vinha sendo monitorado pelas equipes da 1ª DP, o que possibilitou à PCDF através do sistema de inteligência, apurar que um roubo à residência seria praticado por eles nesta manhã e agir rapidamente.

Reinan Xavier Alves dos Santos, de 46 anos, foi abordado pelos policiais que o prenderam em flagrante delito na Expansão do Setor O, em Ceilândia. De acordo com a PCDF, um dos comparsas que estava com ele conseguiu fugir da abordagem, e outros dois criminosos fugiram em um Chevrolet Ônix branco, em direção a Águas Lindas-GO.

As equipes comunicaram a fuga aos policiais da PMGO, que acionaram a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e apoio aéreo, o veículo foi interceptado na altura do KM 03 da BR 070. Diante da abordagem os criminosos entraram em confronto com a CPE e um dos integrantes do grupo conseguiu fugir pelas adjacências da BR 070. O outro integrante em confronto, Helton de Souza Cardoso, de 40 anos, foi identificado como membro de uma facção criminosa, e possui extensa ficha criminal, com homicídio e tráfico de drogas. Ele acabou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ao Hospital Bom Jesus em Águas Lindas, porém não resistiu e veio a óbito.

Após o confronto as equipes no local realizaram varredura na mata e recuperaram R$ 29.000,00 que seria fruto do roubo. Também foram encontrados dois rádios comunicadores, um celular e uma arma de fogo. As investigações irão prosseguir com o objetivo de identificar os dois foragidos e posteriores pedidos de prisão preventiva.