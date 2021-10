PCDF prende homens que usavam ilegalmente cartões de passagem

Além dos três presos, um vendedor de loja foi detido por tentar esconder os cartões usados pelos suspeitos

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na última terça-feira (5), três homens que usavam ilegalmente cartões de passagem do sistema de transporte público do Distrito Federal. Segundo a polícia, os suspeitos passavam os cartões para outras pessoas e recolhiam delas o valor da passagem.

Além dos três presos, um vendedor de loja foi detido por tentar esconder os cartões usados pelos suspeitos.

Os homens presos têm 34, 49 e 25 anos e moram no Paranoá, em Planaltina de Goiás-GO e em Cidade Ocidental0GO, respectivamente. Eles responderão pelo crime de estelionato contra a administração pública, cuja pena varia de 1 a 5 anos de reclusão.

“A prática mais comum deste tipo de fraude consiste no fato de o autor recarregar o cartão em um dos postos de recarga e, em seguida, se dirigir às catracas de embarque de passageiros à procura de interessados na compra das passagens. Os vendedores oferecem ao público as passagens, mantendo-se posicionados próximos aos validadores. Ao realizarem as vendas fraudulentas, seja para uma pessoa individualmente ou para um grupo, passam o cartão no aparelho validador, de determinada catraca, quantas vezes forem as vendas fraudulentas realizadas, obtendo lucro em prejuízo do erário público”, explica a PCDF.