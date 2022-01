PCDF prende homens por tráfico de drogas

Após os procedimentos legais, os presos, de 21 e 26 anos,foram recolhidos ao cárcere da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 3ª DP, prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas nesta quarta-feira(26). A ação foi realizada em razão da continuidade ao combate no tráfico de entorpecentes nas imediações da feira do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Ceasa.

No vídeo é possível ver o momento em que houve a troca de objetos entre os envolvidos. Um dos homens,que deixou o local em um veículo, foi abordado nas proximidades do viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Os policiais também prenderam o outro indivíduo e um usuário. Durante a abordagem foram localizadas porções de MD, haxixe, skunk, além de duas balanças de precisão. Após os procedimentos legais, os presos, de 21 e 26 anos, foram recolhidos ao cárcere da PCDF. O usuário foi liberado após a assinatura de termo circunstanciado.