PCDF prende homem que vendia drogas em Sobradinho II

De acordo com as investigações, o suspeito agia com comparsas que se utilizavam do serviço de transporte por aplicativo para distribuir a droga em Sobradinho II

Na noite de segunda-feira (12), a Polícia Civil do DF prendeu um homem, de 19 anos, pela prática de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no Setor de Mansões em Sobradinho II. De acordo com as investigações, o suspeito agia com comparsas que se utilizavam do serviço de transporte por aplicativo para distribuir a droga em Sobradinho II. No momento em que um desses traficantes se dirigia ao Setor de Mansões para fazer mais uma entrega, foi abordado pela equipe da 35ª DP; Durante as buscas, foi encontrado um quilo de maconha, fracionado em várias porções, e 27g de cocaína. O homem preso em flagrante é morador da Vila Basevi, já possui outras passagens por envolvimento com drogas e confessou o crime. O outro suspeito, morador de Sobradinho I, conseguiu fugir. Além da maconha e cocaína, foram apreendidos R$ 189, em espécie, e um aparelho celular. As diligências seguem para a captura dos demais integrantes do grupo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE