PCDF prende homem por estupro da filha de 13 anos

A menina pediu ajuda às tias paternas, que convenceram o irmão a deixar a filha retornar à residência da mãe, onde a adolescente denunciou o suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª DP, prendeu preventivamente um homem, de 39 anos,por estupro da filha de 13 anos por quatro meses seguidos. A ação foi realizada nesta quinta-feira (27), no Paranoá.

Em razão da pandemia, a adolescente veio a Brasília passar uma temporada na casa do pai. Após um mês, o autor começou a manter relações sexuais rotineiras com a filha. A menina pediu ajuda às tias paternas, que convenceram o irmão a deixar a filha retornar à residência da mãe, localizada no interior da Paraíba.

No local, a vítima comentou a situação com a irmã mais velha e o fato foi registrado na delegacia local. O crime praticado foi enquadrado no contexto da Lei Maria da Penha