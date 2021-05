PCDF prende homem com 18 pássaros silvestres em cativeiro

Operação São Francisco apurou 25 denúncias de maus-tratos a animais em Vicente Pires e nas Colônias Agrícolas Samambaia e 26 de Setembro

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação São Francisco, nessa quinta-feira (27), de combate aos maus-tratos contra animais. Durante a ação, um homem de 59 anos foi preso por manter em cativeiro 18 pássaros silvestres.

A operação coordenada pela 38ª DP apurou 25 denúncias de maus-tratos a animais em Vicente Pires e nas Colônias Agrícolas Samambaia e 26 de Setembro.

Em alguns locais, os policiais verificaram que os animais não apresentavam sinais de maus-tratos, porém, estavam sendo criados em condições inapropriadas, ficando muito tempo presos ou acorrentados.

“Nesses casos, os tutores foram orientados a se adequarem à legislação, sob pena de serem autuados em flagrante pelo crime de maus tratos em futura fiscalização”, explica o chefe da delegacia de Vicente Pires, João Ataliba Neto.

Na operação, foram encontrados diversos tipos de animais sendo criados de acordo com as normas legais, destacando-se uma arara azul, papagaios, um peru, marrecos, galinhas e galinhas d´angola.

Em uma das denúncias, os militares encontraram um cachorro com uma grave lesão em seu quadril. Questionados, os os tutores afirmaram que o animal estava sob tratamento médico veterinário, por conta de uma doença incurável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para verificar a real situação do animal, os policiais pediram auxílio a uma colaboradora e responsável pelo projeto São Francisco, que se prontificou a levar o animal para uma consulta veterinária e auxiliar os tutores com o tratamento do cachorro.

Contudo, em um endereço na Rua 7 de Vicente Pires, um homem, de 59 anos, acabou preso em flagrante por manter, em cativeiro, 18 pássaros silvestres. Os animais, conhecidos como canários da terra, eram criados pelo proprietário sem a autorização do Ibama.

O homem confessou que não tinha autorização legal para criar os animais e disse à polícia que havia capturado a maior parte dos animais na natureza.

O acusado ainda relatou que havia adquirido, de um conhecido, um casal de canários da terra, peruanos, que era utilizado em rinhas de pássaros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O homem negou que participasse de rinhas, porém afirmou que mantinha os pássaros em cativeiro para apreciar o canto deles”, destaca Ataliba.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime ambiental, acusado de manter, em cativeiro, espécies da fauna silvestre, estando sujeito a pena de seis meses a um ano de prisão por cada canário engaiolado.

Como o envolvido estava em poder de 18 canários, a pena do autor pode alcançar os 18 anos de prisão. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerá à disposição da justiça.