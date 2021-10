Trio pretendia invadir sede da PCDF para resgatar líder de facção; polícia impede

Os três homens preparavam uma BMW para fugir com o líder da facção após a invasão

A Polícia Civil (PCDF) impediu um trio de invadir a sede da corporação para resgatar o líder de facção criminosa que estava preso na carceragem. Assim que descobriu o plano, a polícia transferiu o homem para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Os três homens preparavam uma BMW para fugir com o líder da facção após a invasão. Policiais civis conseguiram prender os suspeitos neste domingo (3). Um deles foi encontrado no Gama, e os outros, em Samambaia.

Envolvidos em latrocínio

Segundo a PCDF, o trio e o homem que já estava preso estão envolvidos em crimes de latrocínio cometidos no Distrito Federal. Um deles ocorreu no dia 16 de agosto, em frente a uma agência do Banco do Brasil na QNN 1, em Ceilândia.

Na ocasião, um dos acusados abordou um idoso e tentou levar a mochila dele. O autor atirou na vítima quatro vezes e seguiu tentando levar a bolsa, sem sucesso. O indivíduo que foi baleado não resistiu.

Após atirar no idoso, os criminosos fugiram em um carro e abandonou o veículo em um matagal no Sol Nascente. Eles tentaram atear fogo no carro, mas não conseguiram. O automóvel havia sido alugado na cidade de Feira de Santana-BA.