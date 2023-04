PCDF prende grupo suspeito de homicídio em Taguatinga

O homicídio foi planejado e executado por quatro envolvidos, sendo duas mulheres, um homem e um adolescente infrator

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpriu na manhã desta sexta-feira (14), três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão judicial contra suspeitos de um crime de homicídio ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano, no interior de um apartamento na EQNL 6/8, em Taguatinga (DF).



Segundo investigações, no dia 10/0, a vítima foi assassinada enquanto dormia. O grupo teria chegado ao prédio da vítima, que tem o nome de Carandiru, em um Fiat/Pálio, de cor branca.

As mulheres ficaram vigiando a ação, enquanto os demais criminosos invadiram o apartamento e passaram a agredir e esfaquear a vítima que já estava deitada, a mesma morreu no local.



Com a ajuda de imagens do circuito de segurança do local, foi possível identificar o momento em que o grupo chega e deixa o prédio. “Tais imagens contribuíram, ainda, para identificar o mandante do crime, tratando-se da mãe de criação dos do homem e do adolescente infrator”, destaca o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.



Após o crime a mandante, de 59 anos, teve sua prisão decretada e foi presa na QNL em Taguatinga. Já o filho maior de idade fugiu para a cidade de Goiânia, onde foi preso com o apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).