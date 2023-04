GDF tem mudança na Secretaria de Transporte e Mobilidade

Quem assume agora é Flavio Murilo, que foi diretor de Operação e Manutenção do Metrô-DF no início do governo Ibaneis

Na manhã desta sexta-feira (14), foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a exoneração, a pedido, de Valter Casimiro Silveira do cargo de secretário de Transporte e Mobilidade do DF. Ele estava à frente da pasta desde o começo do primeiro governo Ibaneis Rocha.

Quem assume agora é Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira, que foi diretor de Operação e Manutenção do Metrô-DF no início do governo Ibaneis, e também já ocupou diversas funções da área de trânsito no estado de Goiás.

Ele, que é servidor público do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) desde 2006, é graduado em engenharia civil e pós-graduado em infraestrutura de rodovias e barragens em terra.