PCDF prende foragido do Piauí por estupro de vulnerável

O suspeito ameaçava a enteada de 10 anos para não revelar os abusos, que sofreu em maio do ano passado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (24), um homem em Águas Claras por um estupro cometido há pouco mais de um ano no Estado do Piauí.

O crime ocorreu no dia 05 de maio de 2022, no Piauí, quando o suspeito abusou de sua enteada de apenas 10 anos de idade. Segundo informações policiais, a vítima era ameaçada de morte pelo suspeito para que não revelasse os abusos sofridos.

Durante as investigações, equipes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), localizaram o criminoso e em apoio a Polícia Civil do Piauí (PCPI), deflagraram a Operação Teresina. O homem estava residindo no Distrito Federal, e durante a operação foi preso em uma invasão em Águas Claras.

Após as formalidades legais, o foragido foi encaminhado ao CDP na Papuda, local em que aguardará seu recambiamento ao Estado do Piauí.