PCDF prende estelionatário em flagrante

Mateus Souza

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa segunda-feira (7), um homem acusado de estelionato. Keny Hensley Carvalho Barbosa foi preso em flagrante no interior de uma agencia bancária no Núcleo Bandeirante. Agora, os policiais esperam que outras vítimas possam reconhecê-lo através da divulgação da imagem do investigado.

De acordo com os investigadores, o homem se passava por funcionário de banco e entrava em contato com as vítimas por telefone. Na ligação, ele informava uma falsa ocorrência de compra indevida no cartão de crédito. Em seguida, o acusado se dirigia até a casa das vítima para recolher os cartões.

O homem foi abordado, em flagrante, com os cartões roubados em uma agência bancária no Núcleo Bandeirante. Em posse dele, foram encontrados R$6.900,00, 11 máquinas de cartão de crédito, cartões bancários de vítimas e um veículo. Todos os objetos foram apreendidos.

Informações e denúncias poderão ser feitas pelos canais on-line de denúncia da PCDF, no site oficial da PCDF, ou ainda, pelo Disque-Denúncia 197 (ligação gratuita e sigilo absoluto do denunciante).

Foto: Divulgação/PCDF