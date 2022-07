PCDF prende em flagrante autor de homicídio na Fercal

Nesta terça-feira, 26, a PCDF, por meio da 35ª DP prendeu um homem acusado de matar um indivíduo violentamente

Nesta terça-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª DP prendeu um homem acusado de matar um indivíduo violentamente.

O cadáver foi localizado em local de difícil acesso, entre a Vila Rabelo II e a Fercal. O corpo estava com graves lesões, principalmente na cabeça.

De acordo com as investigações, o autor teria espancado a vítima. O agressor confirmou ter participado da briga, mas negou a autoria do crime. Segundo os policiais, autor e vítima tinham vasta ficha criminal.

O agressor, caso condenado, pode pegar até 30 anos de prisão.