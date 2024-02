PCDF prende dupla suspeita de praticar golpe da maquininha de cartão

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências de dois suspeitos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou nesta quinta-feira (22/2) a Operação Smoke Screen, com o objetivo de combater o “golpe da maquininha” e atividades de lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências de dois suspeitos, localizados em Ceilândia (DF) e Valparaíso (GO), região do Entorno de Brasília.

A investigação, conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), teve início após uma denúncia feita em dezembro de 2023. Segundo relatos, um homem de 37 anos teria se apresentado como técnico em um estabelecimento comercial na Asa Sul, informando que os extintores de incêndio do local necessitavam de substituição, o que era verdadeiro.

Durante a operação de pagamento com cartão de crédito, o suspeito alegou problemas de conexão com a internet e solicitou que a transação fosse refeita. Foi nesse momento que ele realizou uma transação fraudulenta no valor de R$ 21.872,60, apesar do valor correto ser de apenas R$ 250.

As investigações revelaram que a máquina de cartão utilizada estava registrada em nome de outra pessoa, de 44 anos, e vinculada a uma suposta mercearia e distribuidora de bebidas em Ceilândia.

Os policiais identificaram ainda outras 10 ocorrências semelhantes, descrevendo o modus operandi do suspeito. Ele se aproveitava da necessidade de serviços de substituição de extintores pelas vítimas para aplicar o golpe.