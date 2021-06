PCDF prende dupla que vendia drogas em Planaltina e Sobradinho II

Os presos já possuíam passagem pela polícia e, caso sejam condenados, poderão pegar até 15 anos de prisão

Na noite de terça-feira (8), a Polícia Civil do DF prendeu dois homens acusados de comercializar e fazer a conexão do tráfico de drogas em Planaltina do DF, Planaltina de Goiás e Sobradinho II.

As prisões são resultado do monitoramento e investigação realizada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD).

De acordo com as investigações, foi constatado que os acusados fariam uma entrega de drogas em um posto de combustível e os policiais conseguiram as características do veículo.

Após a abordagem, os agentes apreenderam 100g de cocaína, 50g de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e o veículo usado na prática do ato criminal.

Os presos já possuíam passagem pela polícia e, caso sejam condenados, poderão pegar até 15 anos de prisão.

Com informações da PCDF