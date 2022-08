Homem é esfaqueado no pescoço na Rodoviária do Plano Piloto

Ele recebeu atendimento dos socorristas e foi transportado inconsciente ao Hospital de Brase.

Um homem foi ferido por uma perfuração de faca no pescoço, na Rodoviária do Plano Piloto, neste sábado (06), durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na cena.

Conforme a equipe de socorro, ao chegar ao local, na base móvel da PMDF, localizada na Rodoviária do plano Piloto, o homem de 34 anos foi encontrado com sangramento ativo no pescoço e um corte profundo na mão direita.

Ele recebeu atendimento dos socorristas e foi transportado inconsciente ao Hospital de Brase.

A motivação da agressão não foi revelada.