PCDF prende dupla que aplicava o Golpe do Falso Motoboy

Os indivíduos se passavam por falsos funcionários de instituições bancárias, e agora vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens pela prática do golpe do Falso Motoboy. Nesta quinta-feira (6), a dupla foi detida em flagrante ao serem flagrados realizando a coleta de cartões magnéticos de três vítimas.

Os indivíduos se passavam por falsos funcionários de instituições bancárias, e agora vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. foram presos em estabelecimentos hoteleiros situados na região de Águas Claras.

Os homens são da cidade de Goiânia e Betim, localizada em Minas Gerais. Além da motocicleta utilizada para a prática dos crimes, foram apreendidos cartões magnéticos bancários em nome de vítimas diversas, bem como 30 maquinetas de cartão, utilizadas para dissimular a origem das vantagens ilícitas obtidas pelos criminosos por meio do popular Golpe do Falso Motoboy.

As investigações foram iniciadas no mês de dezembro. Os criminosos atuavam na região do Distrito Federal por pelo menos nove meses. Na ocasião, foram identificadas vítimas da região do Lago Sul, Asa Sul e Núcleo Bandeirante.

É possível que outras pessoas tenham sido vítimas da associação criminosa e que ainda não tenham registrado o fato, razão pela qual a PCDF divulga imagens dos autuados para fins de identificação. O delegado Tiago Carvalho, da 10ª DP, atende aimprensa, na delegacia, das 14h às 16h. A DP está situada no SHIS QI 05, conjunto 18–Lago Sul.