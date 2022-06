PCDF prende dois traficantes conhecidos em Ceilândia

O prejuízo causado para o tráfico na região com a apreensão totaliza cerca de R$20 mil reais. A boca de fumo era comandada por “Boró” como é conhecido na região

Por Tereza Neuberger

Na tarde desta quarta-feira (08), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por intermédio da 19ª Delegacia de Polícia prendeu em flagrante o traficante conhecido por “Boró” de 46 anos, e seu sobrinho de 37 anos, também e convido no tráfico em Ceilândia. As drogas apreendidas totalizam um prejuízo de cerca de R$20 mil reais para o tráfico da região.

A prisão em flagrante ocorreu em uma boca de fumo comandada pelo traficante conhecido como “Boro”, localizada na QNN 19, em Ceilândia. O sobrinho de “Boró” se encontrava no imóvel no momento em que as equipes da 19ª DP chegaram ao local e tentou fugir.

As equipes adentraram o imóvel e prederam em flagrante “Boro” e o sobrinho que também estava envolvido no tráfico. No local foram apreendidas nove porções de cocaína, R$ 1.928,00 em dinheiro e uma porção de maconha.

A investigação preliminar apontava fortes indícios de que os traficantes utilizavam um imóvel em frente a boca de fumo para esconder as drogas. Durante a busca domiciliar, foram encontradas as chaves de uma kitnet localizada em frente ao local.

Utilizando as chaves localizadas na boca de fumo em poder dos traficantes, a equipe policial abriu a kitnet e constatou que o local servia como esconderijo para as drogas que seriam vendidas. No fundo falso de um armário foram encontradas sete porções de cocaína pesando 50g cada uma, uma porção de cocaína pesando 30g, duas balanças de precisão, faca suja de cocaína e material utilizado para embalar a droga.

“Com a apreensão estima-se um prejuízo de cerca de R$ 20.000,00 reais no tráfico da região.”, afirma o delegado adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva. O traficante conhecido como “Boró” possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Já o sobrinho de “Boró”, tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Os investigados foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em razão do tráfico ser exercido nas proximidades da Escola Classe 28, ainda foi imputada a causa de aumento de pena aos investigados.

A operação foi batizada como “CONTENÇÃO” com o objetivo de dar continuidade no trabalho de repressão ao tráfico de drogas na região. Visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara de Entorpecentes do DF, os policiais civis foram até o local. Após a prisão em flagrante os investigados foram encaminhados para a carceragem da PCDF e aguardarão audiência de custódia.