PCDF muda chefia de sete delegacias

5ª DP, 12ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 27ª DP, 32ª DP e 38ª DP

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (14) as alterações promovidas nas chefias de sete delegacias do DF, em regiões consideradas estratégias pela Delegacia de Polícia Circunscricional (DPC) da corporação.

A principal troca aconteceu na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), que era comandada pelo delegado Gleyson Mascarenhas, que esteve à de algumas das maiores e mais importantes operações com foco no combate ao tráfico de drogas na região central de Brasília. Agora, o delegado João de Ataliba Neto, que estava à frente da 38ª DP (Vicente Pires), assume o posto.

E quem ficará na 38ª DP no lugar de Ataliba é o delegado Pablo Aguiar, que passou mais de 11 anos na 27ª DP (Recanto das Emas), que agora será comandada por Gleyson Mascarenhas.

Luiz Alexandre Gratão, que antes comandava a 21ª DP (Taguatinga Sul), assumirá a 32ª DP, em Samambaia. Josué Ribeiro, que conduzia as investigações na 12ª DP, em Taguatinga Centro, assume a Sul.

E quem assume a unidade de Taguatinga Centro agora é Rafael Seixas, que deixa o comando da 24ª DP (Setor O). O antigo chefe da delegacia, Pedro Moraes, assumirá o posto deixado por Rafael Seixas, na unidade policial do Setor O.

Troca-troca

5ª DP: sai Gleyson Mascarenhas, entra João de Ataliba Neto;

38ª DP: sai João de Ataliba Neto, entra Pablo Aguiar;

27ª DP: sai Pablo Aguiar, entra Gleyson Mascarenhas;

21ª DP: sai Luiz Alexandre Gratão, entra Josué Ribeiro;

12ª DP: sai Josué Ribeiro, entra Rafael Seixas;

24ª DP: sai Rafael Seixas, entra Pedro Moraes;

32ª DP: sai Pedro Moraes, entra Luiz Alexandre Gratão.