PCDF mira quadrilha que lucrou R$ 2 milhões dando golpe em clínica

Segundo as investigações, um funcionário da própria clínica estava envolvido nas irregularidades

A Polícia Civil (PCDF) realiza nesta sexta-feira (15) uma operação contra uma quadrilha que dava golpes em uma clínica médica do Distrito Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas casas e nas empresas dos envolvidos, em Vicente Pires, Taguatinga e Samambaia.

De acordo com as investigações, os suspeitos simulavam operações de compra, entrega e retirada de medicamentos, fazendo com que as empresas pagassem pelos produtos, que sequer eram entregues. A prática começou em 2015. No ano passado, o grupo criminoso lucrou cerca de R$ 2 milhões com os golpes.

Ainda segundo a PCDF, um funcionário da própria clínica estava envolvido nas irregularidades. Donos e funcionários das empresas que emitiam documentos fiscais e de cobrança também participaram.

Até o momento, as investigações identificaram quatro envolvidos. A apuração segue. Policiais apreenderam computadores e documentos que devem auxiliar na resolução do caso.