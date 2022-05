PCDF localiza desmanche de veículos roubados

Homem de 33 anos, foi preso em flagrante delito e autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal(PCDF), por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia, localizou na tarde desta terça-feira (24) um desmanche de veículos em Ceilândia para o qual carros roubados de todo o DF eram encaminhados.

Após 3 meses de investigações e levantamentos da inteligência da PCDF, por volta das 14h40 desta terça-feira (24), as equipes localizaram o desmanche em uma oficina. O dono da oficina, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante delito e autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.

No local, a PCDF apreendeu 35 DUTs em branco, os quais eram de um lote furtado do Detran de Mato Grosso, um detector de rastreador veicular, uma BMW X6 adulterada, celulares, outros documentos suspeitos, uma carabina e um notebook.

De acordo com o delegado chefe-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli, as investigações irão prosseguir com o objetivo de identificar os demais integrantes do grupo criminoso.