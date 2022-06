PCDF localiza corpo de agente desaparecido em naufrágio no Lago Serra da Mesa-GO

Na nota, não foi divulgado se o corpo do tenente do Corpo de Bombeiros, Francisco Roque Araújo, que estava no naufrágio, foi encontrado

Em comunicado oficial, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o corpo de Natair de Melo foi localizado. O agente de polícia do DF tinha de 54 anos, e estava desaparecido desde a última sexta-feira (24). O corpo de Natair foi removido e enviado ao IML de Brasília para ser submetido a exames periciais.

Na nota, não foi divulgado se o corpo do tenente do Corpo de Bombeiros (CBMDF), Francisco Roque Araújo, que estava com Natair na hora do naufrágio, foi encontrado. Eles desapareceram no Lago Serra da Mesa, em Campinaçu, norte de Goiás, a cerca de 440km de Brasília. As buscas começaram na noite do acidente, e seguem sendo feitas.

De acordo com o CBMGO, os agentes de segurança pública do Distrito Federal pescavam no local, mas após um deslocamento da canoa, começou a entrar água na embarcação, que não aguentou e acabou afundando. Outras duas pessoas que estavam no barco conseguiram nadar até a margem.