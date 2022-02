PCDF investiga servidor que filmava mulheres no banheiro

Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Deam I, lavrou procedimento para apurar ocorrência policial a respeito de filmagem indevida e sem autorização prévia, de servidoras do sistema socioeducativo, em momentos íntimos,nas dependências .

Um servidor público da Unidade de Internação de São Sebastião foi indiciado por filmar mulheres dentro do banheiro das dependências do local, sem que as vítimas tivessem conhecimento.

Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um de mandado de busca e apreensão na casa do servidor. Na ação, foram apreendidas uma arma dede fogo, munições e aparelhos eletrônicos. O material apreendido será encaminhado à perícia técnica.

De acordo com as autoridades, embora haja elementos probatórios suficientes e a comprovação da autoria dos fatos, as investigações continuam.

É possível que surjam outras vítimas a partir do material eletrônico apreendido”, destaca o delegado da Deam I, Thiago Hexsel.

Além do indiciamento pelo artigo 216-B, que se trata do crime de registro não autorizado da intimidade sexual, foi feito o indiciamento também pelo art. 147-A do CP, que é o crime de perseguição, pois, o indiciado, após ser descoberto pelos crimes praticados, passou a perseguir uma das vítimas.

“A PCDF prossegue com as investigações para identificar se outras mulheres foram filmadas pelo indiciado em cena de nudez ou de sexo, quando não autorizado pela outra parte”, finaliza o delegado.