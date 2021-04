PCDF investiga grupo que cometia estelionato sentimental com vítimas da capital

A Deam cumpriu o mandado expedido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e apreenderam celulares e documentos que comprovam o crime

Os agentes da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de São Paulo cumpriram um mandado de busca e apreensão na última quarta-feira (7), para investigar um caso de estelionato sentimental cuja vítima é do DF.

A Deam cumpriu o mandado expedido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e apreenderam celulares e documentos que comprovam o crime.

A delegada-chefe da Deam, Ana Carolina Litran, explicou que esse tipo de golpe acontece quando alguém tenta obter vantagem indevida valendo-se da confiança de relacionamento amoroso.

Divulgação: PCDF

“Esse autor se passa por um homem branco, estrangeiro, com boa profissão, mas é uma falácia. No fundo, são nigerianos que vivem em São Paulo e dão esse golpes para remeter o dinheiro para fora do país”, explicou a delegada.

“Com o passar do tempo começa a pedir dinheiro, e são várias desculpas que aparecem”, conta. A delegada informa que é possível denunciar casos do tipo em qualquer delegacia do DF, ou nas duas delegacias especializadas de Atendimento à Mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE