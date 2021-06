PCDF investiga grupo criminoso que invade dispositivos eletrônicos

De acordo com os investigadores, a associação criminosa invadiu uma aula, transmitida por videoconferência no Distrito Federal (DF), e exibiu filmes eróticos para a turma

Mateus Souza

[email protected]

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o apoio de policiais da DRACCO do Estado de Pernambuco, deflagrou a Operação Discórdia. A ação investiga um grupo especializado em invadir dispositivos eletrônicos. De acordo com os investigadores, a associação criminosa invadiu uma aula, transmitida por videoconferência no Distrito Federal (DF), e exibiu filmes eróticos para a turma.

Nessa etapa da operação, os policiais cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, no município de Petrolina-PE.

De acordo com a DRCC, uma aula de português ministrada por meio de videoconferência, para os alunos do 6º ano de uma escola de Ensino Fundamental do DF, foi invadida aos 27 minutos. Em seguida, um indivíduo ainda não identificado passou a exibir filmes eróticos para todos os alunos que participavam da aula.

Os alunos, menores de idade, presenciaram o conteúdo erótico, o que configura crime por parte do autor que invadiu a transmissão. Conforme o código penal, configura crime “praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem”. A pena prevista é de reclusão, de dois a quatro anos.

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores identificaram um menor responsável por participar da associação criminosa. Vale destacar que os policiais darão prosseguimento a investigação no intuito de se identificar os demais integrantes desse grupo criminoso.

O nome da operação “Discórdia” faz referência à expressão que se refere a alguém que busca causar altercações ou desentendimentos: discussões, confusões, litígios e disputas.