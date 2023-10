PCDF investiga afogamento de criança em piscina de hotel de luxo em Brasília

A menina, que não teve a identidade revelada, estava sob monitoria da empresa Family Club, especializada em atividades educacionais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando o afogamento de uma criança de apenas um ano que ocorreu em agosto na piscina infantil do Lake Side, Apart Hotel de luxo localizado às margens do Lago Paranoá. O caso veio à tona agora com a divulgação de imagens da câmera de segurança por meio da coluna Na Mira, que mostraram que a menina ficou quase quatro minutos submersa.

A menina, que não teve a identidade revelada, estava sob monitoria da empresa Family Club, especializada em atividades educacionais, lúdicas e esportivas para crianças. Havia funcionárias com as crianças na piscina, mas ninguém viu a vítima, que estava com dificuldade para se manter em pé no local, escorregou e acabou caindo.

Funcionárias da empresa estava olhando para a piscina, mas não perceberam a menina se afogando. Não demorou muito para a pequena ficar desacordada dentro da água.

Um outro aluno que também estava na piscina tentou levantar a coleguinha, mas toda a ação levou quase um minuto. E foi aí que a professora percebeu que a criança estava desacordada. Um outro adulto aparece na cena para prestar os primeiros socorros.

Logo após ser socorrida, a menina foi levada ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), onde recebeu atendimento. Apesar de ter ficado quase quatro minutos submersa, ela não corre risco de morte.

A 5ª Delegacia de Polícia investiga o caso. A defesa da família da menina disse que tomará as medidas judiciais após o término do inquérito instaurado pela PCDF.

A Family Club lamentou o episódio e disse ter prestado toda a solidariedade e auxílio necessário para a aluna e sua família, e que segue à disposição.