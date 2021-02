PCDF finaliza investigação de homicídio no Riacho Fundo II

Durante o interrogatório, o suspeito confirmou os fatos, mas alega ter agido em legítima defesa

A 29ªDP finalizou as investigações da morte de um homem de 44 anos,no dia 18 de janeiro, na QN18 do Riacho Fundo II. Segundo as investigações, o autor do crime golpeou a vítima com uma de faca.



A delegacia apontou que a motivação do crime teria sido uma discussão entre suspeito e sua família contra a família da vítima no dia anterior ao homícidio. No dia da morte, o homem de 44 anos discutiu com o

suspeito e foi morto com golpes de faca na altura do abdômen.



O autor, de apenas 18 anos, permaneceu foragido desde o dia do crime,

tendo a sua prisão preventiva expedida. Nesta semana, policiais da 23ªDP, cumpriram o mandado de prisão em uma residência do Sol Nascente, onde o suspeito se escondia.



Durante o interrogatório, o suspeito confirmou os fatos, mas alega ter agido em legítima defesa. O jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário e responderá por homicídio qualificado. Se condenado, poderá receber pena de reclusão de até 30 anos.