PCDF finaliza buscas definitivamente em cativeiro de chacina

A polícia, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), realizaram o terceiro dia de buscas no local

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encerrou definitivamente, na tarde desta sexta-feira (20), as buscas no local onde Renata Juliene Bechior e Gabriela Belchior foram mantidas em cativeiro antes de serem assassinadas. Renata é sogra e Gabriela cunhada de Elizamar da Silva, cabeleireira também morta na semana passada.

A polícia, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), realizaram o terceiro dia de buscas no local. Na última quarta-feira (18), o corpo de Marcos Antônio de Oliveira, sogro de Elizamar, foi encontrado enterrado no quintal da casa, que fica em Planatina.

Os bombeiros utilizaram o auxílio de cães farejadores para tentar encontrar novos cadáveres no local, já que ao menos outras três pessoas da mesma família ainda estão desaparecidas. Até o momento, sete cadáveres foram encontrados, sendo que apenas cinco foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ontem (19), os militares encontraram vestígios de sangue no local. Porém, nesta sexta, nenhuma nova evidência foi achada e, por isso, as buscas no local foram finalizadas.

Na última sexta-feira (13), a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixaram a casa do sogro, Marcos Antônio de Oliveira, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago Gabriel Belchior. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados.

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada da última segunda-feira (17), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os possíveis corpos da esposa e da filha dele.

Três homens foram presos acusados de participação no crime. Segundo Horácio Barbosa, um dos suspeitos, o crime teria sido encomendado por Thiago e Marcos, que prometeram pagar ao trio R$ 100 mil pelo crime. Porém, agora que o corpo do mais velho foi encontrado, a teoria perde a força.

7º vítima

Na tarde da última quarta-feira (18), o CBMDF encontrou a sétima vítima da chacina. Segundo informações preliminares, o corpo encontrado, é de Marcos Antônio Lopes.

O corpo, enterrado em uma cova com 30 a 50cm, estava decapitado e sem os braços. Segundo o tenente Abreu do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o estado de decomposição indica que Marcos foi morto entre 4 e 10 dias atrás.

Ao todo, sete corpos ligados à família de Marcos Antônio foram encontrados, sendo seis carbonizados. Também nessa quinta, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou que as seis primeiras vítimas são de Elizamar da Silva, seus três filhos, a sogra, Renata Juliene Belchior, e a cunhada, Gabriela Belchior.

Ex-mulher e filha

Além das oito pessoas desaparecidas, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado.

O desaparecimento de mãe e filha foi registrado em boletim de ocorrência ontem (17), mas elas teriam sumido na última sexta-feira (13), mesmo dia em que Elizamar e seus três filhos também desapareceram.

Segundo Horácio, ainda que separado e já casado com Renata, Marcos ainda mantinha um relacionamento com Cláudia.

Em depoimento, ao ser questionado sobre os possíveis planos de Marcos após supostamente fugir com o dinheiro roubado de Renata e Elizamar, Horácio afirmou que ele iria “viajar o Brasil, viver como itinerante”.