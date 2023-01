17 servidores do GDF participaram dos atos antidemocráticos

Caso sejam comprovadas as participações ou contribuição dos servidores, eles podem responder disciplinarmente

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) identificou, até o momento, 17 servidores do Governo do DF (GDF) que participaram dos atos antidemocráticos no último dia 8.

No segundo domingo do ano, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

No dia seguinte ao ataque, a Controladoria abriu um Processo Investigativo Preliminar para apurar as possíveis participações de servidores no ato.

A Controladoria reforçou que os servidores civis, em exercício, que fossem identificados como tendo participado ou contribuído em condutas irregulares seriam responsabilizados no rigor da lei.

Caso sejam comprovadas as participações ou contribuição dos servidores, eles podem responder disciplinarmente. Veja a lista:

– 4 servidores da Secretaria de Saúde (SES);

– 3 servidores da Secretaria de Educação (SEE);

– 2 servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS)

– 1 servidor do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM)

– 2 servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

– 1 servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social

– 1 servidor da Procuradoria-Geral do DF

– 1 servidor da Secretaria de Esporte e Lazer

– 1 servidor da Secretaria de Administração Penitenciária

– 1 empregado público da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap)

Os casos incluídos na investigação da Controladoria-Geral do DF vieram de denúncias sobre o ato, registradas por meio do participa.df.gov.br, além da investigação realizada pela CGDF ao examinar as listas de presos divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), dados trocados entre órgãos do GDF e as notícias de imprensa relacionadas ao fato. As investigações ainda seguem em curso.

Denúncias

O canal participa.df.gov.br segue aberto para que a população possa denunciar servidores do GDF envolvidos no ato antidemocrático, além de outras possíveis irregularidades. É importante que o cidadão, ao denunciar, inclua todos os dados possíveis para a investigação, como nome, local, contatos e tudo o mais que souber. Por meio da Ouvidoria do GDF, o cidadão também pode registrar reclamações, elogios, solicitações e pedidos de informação.

O site funciona sem limite de horário e é possível anexar documentos, fotos e vídeos como prova do registro. É possível, inclusive, realizar a denúncia de forma anônima, porém o denunciante não consegue acompanhar a evolução do registro por conta do anonimato. Já os que se identificarem podem acompanhar a resposta no próprio endereço.

