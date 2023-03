Instalados 600 metros de barreiras de concreto em frente ao Itapoã Parque

A medida visa coibir as conversões irregulares de motoristas e os consequentes acidentes em frente ao conjunto habitacional

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) instalou, nesta semana, aproximadamente 600 metros de barreiras de concreto do tipo new jersey no trecho que vai do Itapoã Parque, na Estrada Parque Contorno (EPCT / DF-001) ao Balão da Rota do Cavalo. No serviço foram utilizadas 119 peças de 4 metros.

A alteração foi adotada para reduzir o número de acidentes que ocorrem na região devido a motoristas que, para entrar e sair do residencial, cruzam a rodovia, ignorando a sinalização que indica conversão proibida, por se tratar de uma pista simples (mão dupla).

Devido à insistência na irregularidade, muitos acidentes têm sido registrados no local. Para resolver essa situação, a partir de agora, quem sair do Itapoã Parque com destino ao Paranoá deverá dirigir até a Rota do Cavalo, fazer a conversão e voltar.

“Acreditamos que essa medida vai extinguir completamente a quantidade de acidentes que têm ocorrido por aqui por causa da imprudência dos motoristas”, avalia o chefe do 2º Distrito Rodoviário do DER, Geraldo Jacinto.

O morador do Itapoã Parque Marcos Veloso, 21, aprova a operação: “Sempre achei errado o que o pessoal fazia aqui, de cruzar a rodovia. Presenciei alguns acidentes por causa disso. Ainda bem que o governo agiu para resolver essa situação”.

Sinalização

Como a barreira estreitou as faixas de rolamento, para compensar o espaço ocupado, a equipe do DER está trabalhando em uma complementação de aproximadamente 1 metro na faixa do sentido Paranoá.

Outra melhoria que também está em execução, visando dar mais conforto aos moradores do conjunto habitacional, é a abertura de um acesso para quem vem do sentido Colorado para entrar no residencial. O local será devidamente sinalizado.

Este trecho da Estrada Parque Contorno contará, em breve, com uma medida definitiva, informa o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior: “Essa pista já tem projeto de duplicação previsto para o ano de 2024 e que será executada por compensação habitacional, pelo consórcio construtor do Itapoã Parque”.

Com informações da Agência Brasília